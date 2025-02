Najlepsze thrillery XXI wieku. TOP dreszczowców ostatnich 25 lat

Kavinsky: Nightcall playing in the background. Tajemniczy kierowca (Ryan Gosling) na co dzień jest kaskaderem filmowym, nocami - szoferem przestępców. Gdy angażuje się w życie sąsiadki i jej syna, wpada w spiralę przemocy, która wymyka się spod kontroli. Minimalistyczna narracja, neonowa estetyka i hipnotyzująca ścieżka dźwiękowa budują unikalny klimat. „Drive” Nicolasa Windinga Refna to thriller w stylu neo-noir, który pulsuje melancholią i brutalnością.