Drake rzucił kapciem w drona, który wleciał mu do mieszkania. Pół internetu próbuje rozwiązać tę zagadkę

Do sieci trafiło dziwaczne nagranie, na którym zaskoczony Drake próbuje trafić klapkiem lecącego w jego kierunku drona. Co ciekawe - nie trafia. Właśnie ten element skłonił internautów do krytycznego przyjrzenia się viralowemu filmowi, i słusznie - bo chociaż klip wydaje się nie być dziełem sztucznej inteligencji, to prawie na pewno scena została ustawiona.