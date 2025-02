Scorsese wraca do gangsterki w stylu Chłopców z ferajny. Zaskakujący angaż do głównej roli

Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że w najnowszym projekcie mistrza Scorsesego ma wystąpić Leonardo DiCaprio, w końcu to etatowy członek ekipy legendarnego reżysera. Niespodziewanym za to jest fakt, że główną rolę otrzyma ktoś inny - i będzie to Dwayne "The Rock" Johnson. Co więcej, wygląda na to, że to właśnie Johnson i Emily Blunt - również mająca być częścią obsady - przyszli do Scorsesego z pomysłem, a ten bez wahania się na niego zgodził.