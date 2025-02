Eurowizji nie obejrzysz w tym roku na Jedynce. Zmiana w TVP

Wielkimi krokami zbliża się 69. Konkurs Piosenki Eurowizji. W związku z tym, że w minionym roku kryształowym mikrofonem został uhonorowany Nemo, reprezentant Szwajcarii, tegoroczna edycja odbędzie się w Bazylei w St. Jakobshalle. Jak co roku, fani muzycznego wydarzenia czekają na to, kto zostanie wybrany na reprezentanta Polski - ostatnio była to Luna z utworem "The Tower", a w walentynkowy wieczór dowiedzieliśmy się, że w 2025 r. na eurowizyjnej scenie stanie Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja".