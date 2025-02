M3GAN: kiedy dostaniemy sequel horroru, który stał się hitem na Netfliksie? Jeszcze w tym roku

Fani horrorów oszaleli na punkcie "M3GAN" jeszcze na długo przed jej premierą. Wszystko przez pomysłową promocję filmu, w ramach której kobiety w przebraniach morderczej lalki tańczyły na imprezach publicznych i gdzieś w randomowych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Nagrania z tych wydarzeń szybko obiegały sieć, przez co produkcja za bezcen dostała reklamę wartą miliony.



Wiadomo jak to z tym viralowym marketingiem bywa, jeśli nie dotyczy horrorów wytwórni A24: zazwyczaj okazuje się lepszy niż sam film. O dziwo, tym razem Blumhouse stanęło na wysokości zadania. "M3GAN" mogłaby być co prawda brutalniejsza, a nie narzucać sobie ograniczenie wiekowe PG-13, ale i tak potrafi wywołać ciarki na plecach. W dodatku popisując się przy tym zabójczymi ruchami. Swoją drogą scena, w której goniąc swoją ofiarę, lalka nagle zaczyna tańczyć, też narobiła szumu w mediach społecznościowych. Skojarzenia narzucają się same: dostaliśmy "Laleczkę Chucky" ery TikToka.



