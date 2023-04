Wujas Filip Chajzer w "Dzień Dobry TVN" opowiada o "kąpaniu baby w czekoladzie"

Do przygotowań włączył się sam prowadzący Filip Chajzer, który postanowił ozdobić ciasto, wyznając: Chcę wykąpać babę w czekoladzie. Znając sposób żartowania Filipa, można się tylko domyślać, w jakim kierunku poszła ta rozmowa. A była pełna wąsatych podtekstów. Podchwycił je zaproszony do programu gość, który instruował Filipa: Musisz chwycić ją i odwrócić do góry nogami. Na to słownictwo oburzyła się ekranowa partnerka Chajzera - Małgorzata Ohme, zwracając uwagę mężczyznom. Dzisiaj powiem wam, że to słownictwo jest na granicy – próbowała opanować sytuację. Czekamy chwilkę, aż baba ochłonie po tym zanurzeniu - mówił zaproszony do programu gość.