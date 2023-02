W tych filmach jest przemoc i tona świństw. Oto najbardziej kontrowersyjne tytuły w historii

Według opinii publicznej z filmami Paula Verhoevena zawsze jest coś nie tak. A to są zbyt brutalne ("RoboCop"), a to zbyt erotyczne ("Nagi instynkt"), a to zbyt kiczowate ("Showgirls"). Prowokowanie weszło holenderskiemu twórcy w krew. Robi to w sygnowanych swoim nazwiskiem produkcjach do dzisiaj. Najnowszy tytuł w jego karierze nie jest więc wyjątkiem. "Benedetta" to opowieść o zakonnicy, która doświadcza mistycznych wizji. Co prawda główna bohaterka poświęca się Bogu, ale jednocześnie nie może oprzeć się pokusom ciała. Wdaje się bowiem w romans z inną kobietą. Rozumiecie już z czego wynikają kontrowersje?