Kiedy "Furiosa" będzie dostępna online? Jest data

"Furiosa: Saga Mad Max" to prequel "Mad Max: Na drodze gniewu”. Fabuła skupia się na wczesnym życiu Furiosy i wydarzeniach, które ukształtowały wojowniczkę znaną z poprzedniego filmu. Historia zaczyna się od porwania młodej Furiosy przez Dementusa, przywódcę gangu bikerow. Dementus zabija jej matkę, co budzi w Furiosie pragnienie zemsty. Później bohaterka trafia do Cytadeli rządzonej przez tyrana Immortana Joego - tam zostaje mechanikiem i wspina się po szczeblach hierarchii, jednocześnie planując ucieczkę i zemstę.



