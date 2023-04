Gdzie obejrzeć "Pukając do drzwi"? Horror z Rupertem Grintem wpadł do VOD

W horrorze na podstawie bestsellerowej powieści "The Cabin at the End of the World" w reżyserii M. Night Shyamalana, odpowiedzialnego za takie filmy jak "Szósty zmysł" czy "Znaki", zagrali m.in. Jonathan Groff, znany z serialu "Mindhunter", Rupert Grint, czyli Ron Weasley z uniwersum Harry’ego Pottera, Dave Bautista, odtwórca roli Draxa z uniwersum Marvela, Ben Aldridge oraz Nikki Amuka Bird.