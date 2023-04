Nowy serial i film w świecie „Gry o tron”. HBO ma szalony pomysł

Jak donosi serwis Variety, głównym bohaterem ma być Aegon I Targaryen, bo nowa produkcja może opowiedzieć o tym, jak ów władca podbijał Westeros. To wydarzenie jest kamieniem milowym w historii fantastycznego świata. To właśnie o zdobycia Siedmiu Królestw zaczyna się aktualny kalendarz kontynentu, to od tego czasu smocza dynastia rządzi niepodzielnie krainą (w zasadzie do czasu, o którym opowiada sama „Gra o tron”. Bez dwóch zdań ten serial to strzał w środek słomianej łuczniczej tarczy. Nie dość, że zabrałby widzów do czasów dość nieznanych, to jeszcze położyłby twardy fundament pod dalszą budowę serialowego świata.