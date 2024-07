"Hawk tuah girl" ujawniła się i zarobi gigantyczne pieniądze. Tak, na tym filmie, z którego macie bekę

W minionym miesiącu w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie, w którym mężczyzna przeprowadzał sondę uliczną. Jak wiadomo, wieczorową porą imprezowicze są najbardziej wylewni i nie inaczej było również tym razem. Autor filmiku postanowił zagaić do pewnej blondynki, którą zapytał o to, co najbardziej może zadowolić mężczyznę w łóżku. Rozmówczyni odpowiedziała na pytanie bardzo dokładnie, naśladując dźwięk splunięcia, czyli słynne "hawk tuah", i to wystarczyło, by ta część filmu stała się gigantycznym viralem.