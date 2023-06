Widzowie wybrali najlepsze seriale historyczne. Niektóre mogą cię zaskoczyć jak Hannibal Rzymian

Średnia: 9,05



Król może być tylko jeden (to oczywiście nie do końca prawda, jeśli spojrzymy na dzieje świata, ale rozumiecie o co mi chodzi). "Kompania braci" to już naprawdę kultowa produkcja HBO, która udowodniła, że jeśli o historii mówi się z sercem, to efekt może być naprawdę fenomenalny. Serial ukazujący historię Kompanii E, 506 Spadochronowego Pułku Piechoty został wyprodukowany przez Stevena Spielberga i Toma Hanksa. Losy oddziału pokazane są od momentu, gdy zaczęto szkolić żołnierzy aż do końca wojny.



Ten wybitny serial obejrzysz w HBO Max.