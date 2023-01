A jednak to zrobili! Wielki powrót Barneya Stinsona w "How I Met Your Father"

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Przyznam szczerze: nie do końca wierzyłem, że powrót Barneya Stinsona jest w ogóle możliwy. Jasne, ta postać w wykonaniu fantastycznego Neila Patricka Harrisa to legenda, najbardziej ceniony przez fanów "Jak poznałem waszą matkę" ("How I Met Your Mother") element tego kultowego sitcomu. Małe cameo w "Jak poznałam twojego ojca" mogłoby zatem posłużyć jako chwyt marketingowy, lep na stęsknionych za legen-darnym podrywaczem miłośników oryginału. Ale żeby miał zagościć w nowym serialu na dłużej? Nie, to nie wydawało mi się prawdopodobne.



Ta postać przeszła wprawdzie długą drogę, ale ostatecznie nigdy nie wyrzekła się swojego "ja". Wprowadzenie jej w serialu w 2023 roku jest dość ryzykowne - przecież jeśli Stinson będzie zachowywał się jak ten, którego znamy z pierwszej odsłony, z pewnością pojawi się sporo zbulwersowanych głosów w sieci (umówmy się: tego typu postać we współczesnym serialu raczej by nie przeszła). Z drugiej strony, jeśli twórcy zdecydują się przedstawić nam zupełnie odmienionego, ugrzecznionego Barneya, fanów trafi szlag i raczej dadzą sobie spokój z rebootem. Najlepszą opcją byłoby pewnie - jak to zwykle bywa - znalezienie złotego środka. Pytanie brzmi, czy w przypadku tak charakterystycznej, przerysowanej postaci jest to w ogóle możliwe.