Magicy powracają do kin - mamy pierwszy zwiastun Iluzji 3. Kiedy premiera?

Oryginalny, anglojęzyczny tytuł filmu brzmi: "Now You See Me, Now You Don't". Poza wspomnianą powyżej obsadą do roli Thaddeusa Bradleya powróci Morgan Freeman, dystrybutor podaje również, że w filmie ponownie zobaczymy Daniela Radcliffe'a. Reżyserem trzeciej części "Iluzji" jest Ruben Fleischer, pełniący tę funkcję w takich filmach jak "Zombieland", "Uncharted", czy "Venom". Poprzednie odsłony wyreżyserowali Louis Leterrier ("Szybcy i wściekli 10") i Jon M. Chu ("Wicked").