Indiana Jones zmierza na Disney+. Dostaniemy nie tylko filmy z Harrisonem Fordem

Dołącz do Disney+ i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Indiana Jones" to franczyza pod batutą Lucasfilm Ltd., które należy do Disneya. Dlaczego więc filmy z przygodami archeologa nie są dostępne na Disney+ (nie tylko u nas, ale ogólnie na świecie)? Wszystko przez umowę zawartą w 2013 roku pozostawiającą prawa do dystrybucji w rękach Paramountu. Tym samym "Poszukiwacze zaginionej arki", "Świątynia zagłady", "Ostatnia krucjata" i "Królestwo Kryształowej Czaszki" można znaleźć na Paramount+ (u nas SkyShowtime), ale niedługo produkcje pojawią się również na pierwszej wspomnianej platformie.



O zaktualizowaniu umowy dystrybucyjnej we wtorek 16 maja poinformowała szefowa Lucasfilm Ltd. Kathleen Kennedy. Zgodnie z jej słowami filmy pojawią się na około miesiąc przed premierą nadchodzącej piątej części przygód granego przez Harrisona Forda archeologa, która ma zadebiutować w kinach (również polskich) 30 czerwca. Będzie to więc idealna okazja, aby sobie je przypomnieć przed seansem "Indiany Jonesa i artefaktu przeznaczenia". Nie jest to koniec dobrych wiadomości dla fanów kultowego bohatera.



Czytaj także: