Jan Śpiewak dosadnie o Blance Lipińskiej. Aktywista stwierdził, że pisarka jest alkoholiczką

Kochani, wspaniali moi, którzy przewidzieliście już wczoraj, że dokładnie tak się wydarzy, jak się dzisiaj wydarza, czyli, że jutro przeczytasz w mediach, że jesteś alkoholiczką. Tak, jakby zakładałam, że tak będzie, aczkolwiek wiecie, no, poczucie humoru charakteryzuje się tym, że nie wszyscy je rozumieją. Cieszę się, że część z was rozumie moje poczucie humoru, a tym, którzy nie rozumieją, serdecznie współczuję, bo gdybyście rozumieli, to bawilibyście się równie dobrze, co my

- powiedziała.