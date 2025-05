Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat leci do Disney+. Wyląduje tam dosłownie za chwilę

"Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" nie poradził sobie najlepiej w kinach. Chociaż był najbardziej kasową premierą tego roku, kończąc weekend otwarcia z wynikiem 88,5 mln dol., to kwota ta jest jedną ze słabszych w porównaniu z pozostałymi filmami o Kapitanie Ameryce - pierwsza produkcja z 2011 r., "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", w weekend otwarcia zarobiła 65 mln dol., a dwie środkowe, czyli "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz" oraz "Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów", zarobiły kolejno 95 i 179,1 mln dol. Był to jasny sygnał, że superbohater prędko wróci do VOD, i to raczej na tarczy niż z tarczą.