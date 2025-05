Kevin Feige przyznaje, że Marvel robił lipę. Ma dość: obiecuje zmiany i nową strategię

Nowy, wielki cel Marvela można streścić prosto: produkować mniej, ale lepiej. Brzmi rozsądnie, ale... czas pokaże. „Thunderbolts” i „Daredevil” mogą być zapowiedzią zmian na lepsze, ale nim dojdzie do pełnego „odrodzenia”, trzeba będzie przebrnąć przez kilka trudnych i budzących wątpliwości premier. Najbardziej niepewne wydają się, rzecz jasna, „Avengers: Doomsday” oraz „Secret Wars”.



Po piętnastu latach odpowiedzialności za całe uniwersum, na Feigem ciąży wielka presja. Decyzja o zwolnieniu tempa i rezygnacji z corocznego zalewu filmów i seriali wydaje się najsensowniejsza. Nie tylko dlatego, że mniejsza liczba projektów będzie łatwiejsza do dopracowania, lecz także ze względu na kolejny problem - fakt, że publiczność poczuła przesyt.



Liczba aktorskich seriali ma zostać zredukowana do jednego, maksymalnie dwóch rocznie; co więcej, twórcy mają zadbać o większą samodzielność i filmów, i produkcji odcinkowych. Chodzi o to, by stały się one bardziej przyjazne i zrozumiałe dla szerszego grona odbiorców. Ponadto Feige znów zacznie samodzielnie i wnikliwie nadzorować proces twórczy. Trzymamy kciuki.