Pod zdjęciem Macieja Zakościelnego z planu posypały się mało pochlebne komentarze ludzi. Większość z nich uważa, że nowa część filmu, to jak odgrzewanie starego kotleta. Nie zabrakło też bardziej dosadnych opinii, że tworzenie kolejnej części to nic innego, jak sadyzm. Jakie to jest zmasakrowanie kultowej i śmiesznej serii; Kogel Mogel ma tylko dwie części, reszta to żenada; Serio? Ile jeszcze można odgrzewać tego samego kotleta? Każda kolejna część jest coraz bardziej żenująca. Wiedzieć kiedy skończyć, cenna umiejętność ; Nieeeeee nieeee nieeee... Dlaczego wy to sobie robicie... To jak sadyzm - zagrzmieli w komentarzach ludzie. Innego zdania jest Julia Wieniawa, która napisała pod zdjęciem Zakościelnego, że nie może doczekać się nowej wersji filmu.