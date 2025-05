Kim jest Jacek Murański? To jego wypowiedź cytował premier Tusk

Jacek Murański, znany również jako „Stary Muran”, to polski aktor, freak fighter oraz kontrowersyjna postać medialna. Urodził się 12 grudnia 1968 roku we Wrocławiu, co oznacza, że obecnie ma 56 lat.



Karierę aktorską rozpoczął w latach 90. Występował głównie w epizodycznych rolach w popularnych polskich serialach, takich jak „Klan”, „Na Wspólnej”, „Pierwsza miłość”, „Barwy szczęścia”, „Ojciec Mateusz”, „Lombard. Życie pod zastaw” czy „Wojenne dziewczyny”. Jego role często przedstawiały postacie o silnych osobowościach, co przyniosło mu rozpoznawalność wśród widzów.



W 2021 roku, w wieku 53 lat, Murański zadebiutował jako zawodnik MMA podczas gali FAME MMA 12, gdzie zmierzył się z Arkadiuszem Tańculą. Choć poniósł porażkę, medialna osobowość i kontrowersyjne podejście do rywali zagwarantowały mu kolejne kontrakty. W następnych latach kontynuował karierę w sportach walki, walcząc m.in. w federacjach High League oraz PRIME Show MMA. W sumie stoczył 7 walk: 4 w MMA (wszystkie przegrane), 1 w K-1 (zwycięstwo) oraz 2 w boksie (oba zwycięstwa).



Nie da się natomiast ukryć: popularność nie zapewniła mu sympatii publiczności i internautów. Podobnie jak wielu innych patoinfluencerów, którzy zgarniali kupę kasy za „walki” w ramach generujących nieprawdopodobne pieniądze i nieraz boleśnie żenujących imprez, Murański pokazał się od najgorszej strony. Kolejnymi wystąpieniami i konferencjami zbudował wizerunek agresywnego, wulgarnego troglodyty, który może i robi cyrkowe show swoimi dresiarskimi konfliktami, ale przy okazji ośmiesza się na każdym kroku. Kontrast między wiekiem Murańskiego, a jego zachowaniem, z pewnością nie pomógł.



Nie trzeba było wiele czasu, by internet zaczął pękać w szwach od jego niezbyt lotnych wypowiedzi - zazwyczaj pełnych skierowanych w stronę oponentów wyzwisk czy niemądrych konstatacji. Murański stał się zatem patostreamerem pełną gębą, wprawiającym w zakłopotanie memem.



Większość sporów z jego udziałem to internetowe przepychanki z Marcinem Najmanem czy youtuberami pokroju Sergiusza „Nitro” Górskiego. Wreszcie w grudniu 2022 r. federacja FAME MMA zdecydowała się nie przedłużać kontraktu z Murańskim. Powodem były właśnie jego kontrowersyjne wypowiedzi i zachowania, które zaczęły negatywnie wpływać na wizerunek organizacji - poszło głównie o liczne awantury, interwencje ochrony czy porównanie sędziów do pewnego austriackiego akwarelisty. Współwłaściciel federacji, Krzysztof Rozpara, przyznał, że jego decyzja nie była podyktowana presją z zewnątrz, ale wynikała z przekroczenia przez Murańskiego pewnych granic (tak jakby „zawodnicy” nie przekraczali ich regularnie).



Po walce z Arkadiuszem Tańculą na FAME MMA 12, w której Murański został zdyskwalifikowany za nieprzepisowe zachowania, internet zalała fala memów wyśmiewających jego postawę. Internauci porównywali go do różnych postaci, a zachowanie ex-aktora raz jeszcze stało się tematem licznych żartów i komentarzy.