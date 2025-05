Lady Gaga zrobiła koncert dla 2,5 mln osób. Policja zatrzymała 2 osoby, podejrzewając zamach

W sobotni wieczór uczestnicy koncertu bawili się nie tylko do najnowszych kawałków z płyty "Mayhem", ale również do uwielbianych przebojów, które zyskały miano kultowych - nie mogło zatem zabraknąć "Born This Way", "Paparazzi" czy "Judas". Wzruszona piosenkarka podzieliła się swoimi uczuciami na Instagramie, wspominając o radości, która towarzyszyła jej podczas śpiewania dla fanów w Brazylii: