To koniec "Listy przebojów Trójki". Kultową audycję zastąpi inny program

To będzie pożegnanie z "Listą przebojów Trójki", której kontynuacja nie jest możliwa - nie mamy do tego prawa. Jej zakończenie jest częścią naszej trójkowej historii. Listy, która na antenie Trójki pojawiła się w roku 2022, kontynuować nie chcemy. Chcemy zacząć od początku! W piątek 3 maja o godzinie 19:00 z naszymi słuchaczkami i słuchaczami spotka się Piotr Metz. Znany dziennikarz muzyczny powraca do Trójki, by zbudować z nami Pierwszą Trójkę - Listę Przebojów

