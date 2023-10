Wpadka w "M jak miłość". Pomylono braci Mroczek

"M jak miłość" to jeden z hitowych seriali Telewizji Polskiej. Scenarzyści od lat dwoją się i troją, by przyciągnąć przed ekran kolejne pokolenia, co w zalewie ogromnej ilości seriali, również na platformach streamingowych, nie jest łatwe. W tej produkowanej taśmowo serii nieraz dochodzi do nietypowych wpadek. Tym razem pomylono braci Mroczek.