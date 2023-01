Make Life Harder zebrało rekordową kwotę na WOŚP. W tle wojna majonezów

Make Life Harder to konto na Instagramie prowadzone przez Jakobe Mansztajna. W skrócie – to codzienna dawka zabawnych memów. Profil zebrał wokół siebie wyjątkową społeczność, z którą co roku organizuje wirtualną zbiórkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku na walkę z sepsą w całej Polsce zostało zebrane ponad 150 milionów złotych, w tym ponad 2,5 miliona dzięki wsparciu obserwujących MLH, którzy zapełniali wirtualną skarbonkę. Do akcji włączył się także Michał Marszał, który wraz z Make Life Harder jest współorganizatorem instagramowego plebiscytu na Dzbana Roku. W tym roku udało mu się wylicytować spotkanie z żoną ministra Schreibera – Marianną Schreiber.