Mama Ginekolog zawiedziona ilością zebranych pieniędzy na WOŚP? "Ludzie chyba nie chcą pomagać"

Smutne to ostatnie stories z sypialni — nie jest to prawdą, że ludzie nie pomagają! Pomagają! Jest mnóstwo zbiórek na WOŚP, bardzo krzywdzące są Twoje słowa... Może po prostu wpłacają na inne zbiórki? Ja nie wpłacam do puszki Twojej, licytuję na Allegro na przykład w kilku aukcjach, to gorsze? To mówienie, "że ludzie nie chcą pomagać" to zwykła manipulacja i szantaż emocjonalny. Bardzo nieładne zagranie. Może ty zastanów się, czy chodzi o pomaganie, czy o osobisty splendor - pisali fani.