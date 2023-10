To zdjęcie całujących się gwiazd wywołało szereg spekulacji o gorącym trójkącie

Warto dodać, że choć media donosiły, że Rita i Taika chcą tworzyć niekonwencjonalny związek, zwyczajnie nie miały racji. Para w sierpniu 2022 roku zdecydowała się wziąć ślub. Piosenkarka i piętnaście lat starszy reżyser oraz aktor powiedzieli sobie "tak" podczas prywatnej ceremonii w Londynie. Ślubowali sobie miłość w otoczeniu jedynie najbliższych dla nich osób, by nie ściągać uwagi mediów.



To była intymna i wyjątkowa ceremonia dla wszystkich zgromadzonych. Ich najbliżsi widzą, jak sobie są zakochani. Chcieli utrzymać ślub w tajemnicy, że nie odzierać własnego związku z prywatności - donosiło "The Sun". W sierpniu tego roku para z okazji pierwszej rocznicy ślubu podzieliła z ludźmi nie tylko szczegółami ceremonii, ale też wspólnymi zdjęciami z tego wyjątkowego dla nich dnia.



Zaprosiliśmy tylko osiem osób, rodzinę, w tym siostrę Rity, Elenę, i przyjaciół. Szczególnie cieszyłem się z tego powodu, że mój najlepszy przyjaciel, aktor Jemaine Clement, przyleciał na ceremonię prosto z Nowej Zelandii - zdradził Taika w rozmowie z magazynem "Vogue". Rita Ora określiła związek z reżyserem słowami: Wspaniale być ze swoim najlepszym przyjacielem. Wygląda więc, na to, że para jest bardziej tradycyjna, niż się wszystkim wydaje.