Kim jest Mia Khalifa? W filmach dla dorosłych grała przez trzy miesiące, ale z tą łatką walczy do dziś

Po odejściu z branży pracowała jako księgowa i asystentka prawnika. Stała się też influencerką, popularną osobowością w mediach społecznościowych, internetową modelką i komentatorką sportową. Prowadzi kanał na YouTube, transmisje na Twitchu, sprzedaje sesje zdjęciowe i dostępy do ekskluzywnej zawartości w serwisie patron. Była gospodynią programu sportowego „Complex News”, a także współprowadzącą „SportsBall”. Od pewnego czasu ma też profil na platformie OnlyFans, gdzie udostępnia dostęp do ekskluzywnych zdjęć i zarabia na tym imponujące pieniądze.



Khalifa jest uznawana za inteligentną i wygadaną osobę, dlatego też twórcy popularnych formatów nie obawiają się jej zapraszać - mowa tu, jak widać, również o roli prowadzącej. W USA od lat cieszy się dużą sympatią ze strony społeczeństwa. Co ważne, po odejściu z seksbiznesu Khalifa propagowała także wiedzę o tym, jak bardzo kobiety w tym przemyśle są wykorzystywane.



Aktorka przyznała, że rodzice zerwali z nią kontakt przez jej wybór kariery. Wydali nawet specjalne oświadczenie, w której podkreślili, że jej decyzja o wejściu do tamtej branży była wynikiem mieszkania w kraju z odmienną kulturą, a nie ich wychowania. Khalifa po latach przyznała, że trzymiesięczna kariera była dla niej traumatyczna, a obecnie niewiele pamięta z tego okresu. Przestrzega też innych, by nie szli w jej ślady, wspominając o depresyjnym okresie izolacji, której się poddała. Co ciekawe, mimo tego, że materiały z jej udziałem są w sieci popularne do dziś, kariera aktorki przyniosła jej zaledwie... 12 tys. dolarów brutto.