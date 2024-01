Powieść autorki "Zaginionej dziewczyny" dostanie adaptację. Nad serialem pracuje HBO

Zarówno "Zaginiona dziewczyna" z Benem Affleckiem i Rosamund Pike, jak i "Ostre przedmioty" z Amy Adams w roli głównej to produkcje, które udowadniają, że adaptacje powieści Gillian Flynn zwykle kończą się dobrze. Jest jednak jeden wyjątek, który potwierdza regułę; film "Mroczny zakątek" z Charlize Theron, który zadebiutował w 2015 r., został oceniony raczej krytycznie w porównaniu do pozostałych dwóch ekranizacji powieści Flynn. Mimo to twórcy postanowili wykonać drugie podejście do thrillera popularnej pisarki i tym razem na motywach jej tytułu ma powstać miniserial produkcji HBO.