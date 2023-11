Netflix wywalczył nową komedię z Kim Kardashian. To pierwsza duża sprzedaż po strajkach

Kim Kardashian ewidentnie próbuje zmienić się z etatowej celebrytki i gwiazdy reality show w aktorkę z prawdziwego zdarzenia. Pierwsze kroki ma już za sobą, bo chociażby podkładała głos w dwóch częściach "Psiego Patrolu" i ostatnio wystąpiła w nowym sezonie "American Horror Story". Za jakiś czas zobaczymy ją natomiast w "The Fifth Wheel" - komedii, o którą Netflix zaciekle walczył.



Licytacja o "The Fifth Wheel" trwała niecały tydzień, a Netflix złożył zwycięską ofertę zaraz po Święcie Dziękczynienia, które wypadało w zeszły czwartek. Pokonał tym samym czwórkę konkurencyjnych nadawców - w grę wchodzili dystrybutorzy kinowi i inne platformy streamingowe. W ostatnich dniach liczba zainteresowanych filmem zmalała z pięciu do trzech.



Więcej o Kim Kardashian poczytasz na Spider's Web: