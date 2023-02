David Harbour ze "Stranger Things" nowym filmie serwisu Netflix. Sprawdziliśmy wszystkie nowości

W zeszłym tygodniu zadebiutował polski serial sci-fi - "Dziewczyna i kosmonauta", który nie zebrał zbyt dobrych opinii. Na ten moment ocena produkcji z m.in. Magdaleną Cielecką, Vanessą Aleksander i Andrzejem Chyrą w serwisie Filmweb to 5.0 na 10. Na IMDb jest minimalnie gorzej - serial dostał ocenę 4.5 na 10, co jest bardzo niskim wynikiem. Oprócz tego pojawił się drugi sezon thrillera "Szajka", a także nowy serial komediowy - "Straż cywilna". Co wpadnie na Netfliksa w ten piątek?