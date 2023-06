Piękna animacja, Pokemony i inne takie. Dzisiejsze nowości serwisu Netflix

Familijny film "Nimona" to wyjątkowa produkcja dla dzieci (i nie tylko), która opowiada historię pewnego rycerza. Wojownik, wplątany w tragiczną zbrodnię, będzie musiał połączyć siły z równie waleczną, zmiennokształtną nastolatką, by oczyścić swoje imię. Pytanie, co zrobi, jeśli okaże się, ze to właśnie dziewczyna jest potworem, którego musi zgładzić? Głównym bohaterom głosu użyczyli Chloe Grace Moretz, gwiazda znana z filmu "Hugo i jego wynalazek" czy "Carrie", oraz Riz Ahmed, aktor z nagrodzonej oscarem produkcji "Sound of Metal".