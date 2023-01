Nitro przeprasza i przekonuje, że się zmienił. Prosi, żeby zdjąć mu bana

To nie był dobry czas dla youtubera Nitro - i mam tu na myśli przede wszystki wizerunek. Choć przez długi czas jego postawa sugerowała, że wcale mu na nim nie zależy, w końcu przekroczył zbyt wiele granic i podpadł zbyt wielu osobom. Niezależnie od obranej ścieżki, zawsze można zawędrować o krok za daleko. Dlatego też w pewnym momencie Sergiusz Górski zaczął zbierać bany i (YouTube, Twitch), a opinie wielu internautów na jego temat są - eufemistycznie rzecz ujmując - bezwzględnie i jednoznacznie negatywne.



Wspomniane bany to nie tylko zwykła reakcja na "złamanie regulaminu" (który to łamany jest przez niektórych regularnie - bez konsekwencji), a raczej całą postawę patoyoutubera i liczne skargi wycelowane w jego działalność. Po zablokowaniu możliwości streamowania na YouTubie, Górski przeniósł się na nową platformę: Kick. Ma ona jednak szereg wad, w związku z czym twórca chciałby wrócić tam, gdzie już go nie chcą.