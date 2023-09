Nieocenzurowana wersja "Jackass" wpadła do serwisu Netflix. Sprawdzamy wszystkie nowości

Holenderska komedia romantyczna "Szczęśliwy finał" to słodko-gorzka historia Luny i Minka. Kiedy para przetrząsa Hagę w poszukiwaniu osoby, która idealnie nadawałaby się do stworzenia trójkąta, na jaw wychodzą głęboko skrywane tajemnice. A nieujawnione sekrety to pierwszy krok do tego, by związek głównych bohaterów mocno się skomplikował.