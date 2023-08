Na Netfliksa wpadł mroczny hiszpański horror. Sprawdzamy nowości w serwisie

Ostatni piątek sierpnia musiał w końcu nadejść. I choć wakacje powoli się kończą, to Netflix na poprawę humoru wkracza ze swoimi gorącymi nowościami. Ale zanim przyjrzymy się, co wpadnie dzisiaj do serwisu, warto jeszcze rzucić okiem na inne produkcje z poprzednich tygodni. Na Netfliksa wpadł m.in. 3. sezon serialu "Ragnarok", mocny miniserial kryminalny "Kim jest Erin Carter?", a także koreańska produkcja "Dziewczyna w masce". A jeśli jakimś cudem umknął wam serial dokumentalny o procesie Johnny'ego Deppa i Amber Heard, to również tę produkcję warto nadrobić. Tymczasem wracamy do nowości Netfliksa i sprawdzamy, co zadebiutuje w ostatni wakacyjny piątek.