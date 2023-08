Widzowie kisną z "Klanu". Arcywrogiem Chojnickich zostanie gnilica mózgowata

Wprowadzając grzyba do serialu i zmuszając bohaterów do wyprowadzki, twórcy "Klanu" dają do zrozumienia, że posiadłość Chojnickich niebawem zniknie z ekranów. Jak podaje serwis WP, okazuje się, że Alicja i Wiesław Jankowscy, którzy są właścicielami serialowego domu i do tej pory użyczali wnętrz do produkcji, zrezygnowali. Skutkuje to tym, że w "Klanie" nie pojawią się już sceny w domu na Sadybie, który w rzeczywistości ulokowany jest w Podkowie Leśnej.