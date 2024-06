Nowy "Obcy" będzie świetny. Mamy na to zwiastun

"Romulus" to siódma odsłona kinowego uniwersum "Obcego". Początkowo film zapowiadano jako projekt osobny, niepowiązany z franczyzą. Do tego miał się pojawić w streamingu (w Stanach Zjednoczonych na Hulu). Decydenci zmienili jednak zdanie jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. I bardzo dobrze. Głównie dlatego, że, jak zobaczycie na udostępnionym właśnie zwiastunie, to widowisko skrojone pod wielki ekran.



Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami przedstawionymi w najlepszych częściach oryginalnej serii - "Ósmym pasażerze Nostromo" i "Decydującym starciem". Tytułowy Romulus to nazwa dryfującego wraku stacji badawczej. Grupa osób specjalizujących się w odzyskiwaniu cennych elementów i artefaktów z porzuconych stacji i statków postanawia go zbadać. Zanim zorientują się, że to dla nich śmiertelna pułapka, będzie już za późno. Czeka ich bliskie spotkanie z krwiożerczymi kosmitami.