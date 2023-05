Tysiak za wolontariat na Open'erze. Panie Areczku, nie dla pana. Dla organizatorów

Brzmi to jak mem z wąsatym Januszem biznesu, ale nie ma się tu z czego śmiać. Open'er Festiwal ogłosił nabór na wolontariat na tegoroczną edycję imprezy, na której zagrają m.in. Kendrick Lamar, Machine Gun Kelly, czy OneRepublic. To całkowicie normalne, bo przecież bez osób gotowych pracować za darmo w zamian za możliwość uczestniczenia w koncertach, takie imprezy w ogóle by się nie odbywały. Problem w tym, że zazwyczaj nie trzeba za to płacić.



Open'er zachęca do udziału w wolontariacie, rzucając frazesami typu, że wiele osób współpracuje w ten sposób z festiwalem już od lat, że można nabyć cenne doświadczenia - standardowe formułki. Chwilę potem w tym samym ogłoszeniu na stronie imprezy podana zostaje informacja o kaucji, którą organizator Fundacja ALTER ART chce wymusić na wolontariuszach sumienne wykonywanie swoich obowiązków: