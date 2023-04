O.S.T.R. nie podaje ręki Żabsonowi: "po prostu uważam, że jest złym człowiekiem"

Adam Ostrowski, łódzki raper znany pod pseudonimem O.S.T.R, to jeden z czołowych przedstawicieli polskiego rapu. Na początku lat dwutysięcznych zasłynął z takich albumów jak "Tabasko", "Jazzurekcja" czy "HollyŁódź". Po trzech latach Ostrego będzie można usłyszeć na kolejnym krążku - "Diaporama", który ukaże się już jutro, 12 kwietnia. W oczekiwaniu na premierową płytę, rapera można było zobaczyć we wczorajszym wywiadzie, którego udzielił Żurnaliście. O.S.T.R. poruszył między innymi temat Kizo i jego batonów, skrytykował program Kuby Wojewódzkiego, a także odniósł się do postawy Żabsona, twierdząc, że ten nie zasłużył, by podać mu rękę.