Warto podkreślić, że od 2011 roku włoski chirurg-celebryta przeszczepił plastikowe tchawice z komórkami macierzystymi ośmiu osobom. Wśród jego ofiar jest m.in. kilkuletnia dziewczynka, mężczyzna w średnim wieku, ale też dwie młode kobiety. I choć na ekranie początkowo widzimy w ich historiach nadzieję na lepsze życie i wyzdrowienie, ten moment bardzo szybko pryska, a miejsca zdrowia zastępuje śmierć. Niestety, prawie wszystkie osoby, leczone przez Włocha, porównywanego do George'a Clooneya, zmarły. To, co wydarzyło się po zabiegach, jest przerażające, a o skutkach nieudanych eksperymentów opowiedzieli po czasie bliscy zmarłych. Trudno więc nie czuć bezsilności i gniewu, oglądając ten dokument.