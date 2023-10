Masz PlayStation? Będziesz mógł oglądać filmy za darmo

Jakiś czas temu Sony udostępniło aplikację BRAVIA CORE na telewizorach z serii BRAVIA XR wyprodukowanych od 2021 roku i wybranych urządzeniach Xperia. Teraz jednak firma zdecydowała się na rebranding serwisu VOD umożliwiającego wypożyczenie i wykupienie filmów na żądanie. Z tego właśnie względu w przyszłym roku będzie się on nazywał Sony Pictures Core, z którego już teraz mogą korzystać posiadacze konsol PlayStation 4 lub 5.



Żeby móc skorzystać z Sony Pictures Core wystarczy pobrać aplikację na konsolę i się w niej zarejestrować. Oferta platformy obejmuje ponad 2 tys. tytułów, wśród których znajdziemy nowości ("Spider-Man: Poprzez multiwersum") i starsze tytuły. Kusząca wydaje się możliwość oglądania filmów we wczesnym dostępie. Na ten moment na niektórych rynkach (niestety, nie w Polsce, ale to ma się wkrótce zmienić) użytkownicy mogą dzięki temu obejrzeć "Gran Turismo", a jeśli się na to zdecydują, otrzymają dodatkowo kredyty do wykorzystania w grze "Gran Turismo 7".



