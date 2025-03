PlusLiga z nowym cyklem. To coś, co powinien obejrzeć każdy fan polskiej siatkówki

Plus już od 1998 r. wspiera polską siatkówkę, co oznacza, że operator już od 27 lat obserwuje ewolucję nie tylko tego sportu, ale również jego reprezentantów. Liczne medale, czy to na Mistrzostwach Świata, czy na Mistrzostwach Europy, udowadniają, że polscy siatkarze i siatkarki są na odpowiednim miejscu i mogą mierzyć się nawet z najgroźniejszymi przeciwnikami. I chociaż siatkówka pod względem popularności nie może równać się z piłką nożną, to jednak zawsze zajmuje specjalne miejsce w sercach Polaków. Plus doskonale to rozumie, dlatego postanowił odwdzięczyć się kibicom, prezentując nowy cykl, dzięki któremu mogą oni jeszcze lepiej poznać swoich sportowych idoli.