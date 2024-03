Robert Downey Jr. w nowej produkcji od HBO. Jest data premiery

"Sympatyk" to czarna komedia historyczna, która oparta jest o nagrodzoną Pulitzerem powieść autorstwa Vieta Thanha o tym samym tytule ("The Sympathizer"). Showrunnerami serialu są Don McKellar i Chan-wook Park, który jest jednocześnie reżyserem produkcji. Jej fabuła skupia się na historii Kapitana, wietnamsko-francuskiego komunistycznego szpiega, który pod koniec wojny w Wietnamie zostaje zmuszony do ucieczki ze swoim generałem do Stanów Zjednoczonych. Żyjąc wśród osób uchodźczych z Wietnamu Południowego, potajemnie szpieguje społeczność, będąc rozdarty między byciem lojalnym a obowiązkami nowego życia.