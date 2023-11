Robert Downey Jr. i Scarlett Johansson mogą wrócić do MCU. Nowi Avengersi są w fazie produkcji

Film "Avengers: Koniec gry" z 2019 roku uśmiercił zarówno Iron Mana, jak i Czarną Wdowę, w których wcielili się kolejno Robert Downey Jr. i Scarlett Johansson. Odtwórczyni roli Natashy Romanoff powróciła co prawda w prequelu "Czarna Wdowa" z 2021 roku, jednak po tak spektakularnym pożegnaniu z bohaterami chyba nikt nie wierzył, że w przyszłości ponownie pojawią się oni w MCU. Wygląda na to, że malejące wyniki finansowe zmusiły Marvela do zmiany planów - według raportu "Variety" jednym z pomysłów na przyciągnięcie widzów do kin jest nakręcenie nowego filmu o Avengersach z oryginalną obsadą, co oznacza, że zarówno Downey Jr., jak i Johansson mogą pojawić się w najnowszych superbohaterskich odsłonach.