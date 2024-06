„Ród smoka” zmienił czołówkę na lepszą. Wyjaśniamy jej ukrytą symbolikę

Kolejny fragment to już lepiej znana, bo bardzo dokładnie opisana przez Martina, historia. Widzimy 3 smoczych jeźdźców, którzy właśnie podbijają Westeros. To Aegon nazwany potem Zdobywcą, a także obie jego siostry. To właśnie po tym bohaterze imię nosi pierworodny syn Viserysa i to właśnie dlatego nałożono mu na głowę koronę tego właśnie władcy. Choć to właśnie wojowniczy król jest punktem odniesienia dla całego rodu Targaryenów, to wielokrotnie przekonamy się, że Aegon II choć bardzo by chciał, to nie dorasta do pięt władcy, który podbił aż 7 królestw (no, prawie 7).