Fabijański naśladuje “Fight club”. Wypuścił nowy numer, w którym jest jak Brad Pitt

Sebastian Fabijański nie chce ograniczać się tylko do aktorstwa i od jakiegoś czasu spełnia się jako m.in. zawodnik MMA i raper. Ci, którzy śledzą jego poczynania z rapem, do tej pory mieli mieszane uczucia co do obecności Sebastiana w tej dziedzinie. Najwyraźniej zaczyna się to zmieniać, a 35-letni gwiazdor coraz bardziej zyskuje w oczach fanów hip-hopu.