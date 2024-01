Serial z Raulem Castillo i Kate Marą wpadł na Disney+. Co obejrzeć w weekend?

"Ishura" to serial o historii Króla Demonów, przez którym zadrżał cały świat. Został on pokonany, lecz imię i postać Bohatera, który to zrobił, pozostaje tajemnicą. Gdy zakończyła się tzw. epoka strachu, na świecie zostaje już tylko jedna siła, która może stać się kolejnym zagrożeniem. Jest to shura, czyli posiadający moc setki demonów, co czyni ich wręcz niepokonanymi. Opanowali już wszelkie zdolności, ryzykują dumę, godność oraz życie w nieustających bitwach, aby spełnić swoje wszystkie pragnienia. I tak w pewnym momencie rozpoczyna się walka o wyłonienie ostatecznego bohatera.