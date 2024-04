Nie pamiętam, kiedy ostatnio obejrzałam coś tak złego. Ten film woła o pomstę do nieba

Opis tego filmu jest dokładnie taki, jak sam film - chaotyczny i nie do końca jasny. Widzom, którzy decydują się na kontynuowanie seansu po pierwszym minutach, należą się brawa - macie nerwy ze stali. Mnie już wtedy oblazły ciarki żenady i miałam ochotę go wyłączyć. Spoiler: nie doczekałam się żadnej niespodzianki, choć dałam tej produkcji drugą szansę - później plułam sobie w brodę, że tego zmarnowanego czasu nikt mi już nie odda. Przejdźmy zatem do konkretów.



"Nie cudzołóż i nie kradnij" jest podzielona na rozdziały, które opisane są biblijnymi fragmentami. Zwiastują one również przejścia między narracjami i kolejnymi wątkami, co jest zwykle atrakcyjną częścią wielu produkcji. Tutaj jednak ten potencjał został zmarnowany - film, który mógł w jakimś stopniu zaciekawić widza i wciągnąć go w dynamiczną fabułę, okazał się dłużyć niemiłosiernie. Spowodowały to dziwne (i chwilami niepokojące) przejścia, podczas których bohaterowie tańczyli na tle świecącego się krzyża.



Produkcja, szumnie zapowiadana jako pikantna i kontrowersyjna, okazała się być po prostu niesmaczna - przy intymnych scenach z prostytutką Sandrą zbierało mi się na wymioty, a fragment współżycia przy akompaniamencie zagranicznej wersji "Cichej nocy" był po prostu dziwny. Mam ochotę odzobaczyć wiele innych momentów tego filmu, ale czasu niestety nie cofnę.