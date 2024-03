2. sezon hitowej adaptacji gry na SkyShowtime dobiegł końca. Czy będzie kontynuacja?

Przełomem było "The Last of Us". Z miejsca stało się hitem - tak komercyjnym, jak i artystycznym. Rok wcześniej pojawił się jednak inny serial na podstawie popularnej serii gier wideo. "Halo" nie zostało aż tak ciepło przyjęte, ale klapą też się nie okazało. Ba, stało o kilka półek wyżej niż większość filmowych adaptacji tego typu. 70 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes mówi samo za siebie. Jedynie dwie pełnometrażowe ekranizacje gier mogą poszczycić się lepszym wynikiem, w tym animacja "Angry Birds 2" (72 proc.) i horror komediowy "Wilkołaki są wśród nas".



"Halo" przenosi nas do XXVI w. W serialu śledzimy losy superżołnierza, który próbuje bronić ludzkość przed pozaziemskim imperium wojskowym. Żeby sprawdzić, jak widowiskowa jest to produkcja, czemu zachwycili się nią amerykańscy widzowie i krytycy, musieliśmy trochę poczekać. Tytuł dotarł do nas z opóźnieniem. Pojawił się na naszym rynku wraz ze startem SkyShowtime. A wtedy końca dobiegały już zdjęcia do 2. sezonu.