Na SkyShowtime obejrzycie jeden z najfajniejszych horrorów ostatnich lat

Pole do popisu dla aktorów jest spore i udaje im się wykrzesać ze swoich postaci dużo. Mamy tutaj gliniarza z przeszłością (Stevens), tęskniącą za dzieckiem ćpunkę (Barrera), słodką hakerkę (Newton), kupę mięśni o twarzy niepokojąco podobnej do Elona Muska (Durand), wojskowego (Catlett) i kawalarza (Cloud). Ciężko o bardziej "typowe" postacie, niełatwo zgadnąć, kto jest predestynowany do przeżycia, choć droga do finału jest w swoim urozmaiceniu, chaosie i atmosferze wzajemnych podejrzeń wśród członków grupy, całkiem ekscytująca. Jest w tym wszystkim cień nieprzewidywalności. Najlepiej spośród tej oryginalnej drużyny wypadają (co nie jest zaskoczeniem) Dan Stevens i Melissa Barrera. Aktor kontynuuje swoją znakomitą passę doboru ról - po kreacjach szelmowskiego weterynarza ("Godzilla i Kong"), amerykańskiego karierowicza ("Gaslit"), posiadający potężną charyzmę Stevens dołącza do swojego emploi postać tajemniczego i bezwzględnego lidera tej oryginalnej drużyny. Nie można nie wspomnieć o imponującej w swoim tańcu śmierci Alyssie Weir, ktora jako tytułowa bohaterka jest przerażająca i urocza na zmianę - a o to chyba chodziło.