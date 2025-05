SkyShowtime startuje z obłędną promocją. Świetnie się składa, bo do serwisu zmierzają wielkie hity

Sprawa jest prosta: od 14 maja do 30 czerwca 2025 r. nowi i uprawnieni powracający klienci (czyli ci, którzy kiedyś serwis subskrybowali, ale przestali przed wystartowaniem oferty), którzy zdecydują się wykupić Plan Standard, przez najbliższy rok będą płacić abonament w wysokości 14,99 zł miesięcznie (zamiast 24,99, których serwis wymaga zazwyczaj). W przypadku planu Premium będzie to 29,99 zł.



Po roku, rzecz jasna, dojdzie do automatycznego odnowienia w regularnej miesięcznej cenie do momentu anulowania. Subskrypcję można oczywiście wycofać w dowolnej chwili. Nieźle, prawda?



Szczegóły obowiązujących warunków znajdziecie tutaj. Warto przy okazji przypomnieć, że subskrypcja Standard - najpopularniejsza - umożliwia oglądanie bez reklam, w Full HD, na 2. ekranach jednocześnie i z możliwością pobrania do 30 plików. Dostępne są też pakiety półroczne (płatne z góry 99,49 zł, wówczas w przeliczeniu wyjdzie 16,59 zł/mies.) oraz roczne (198,99/rok, w przeliczeniu - również 16,59/mies.).